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Sivas'ta Yavuz Selim Ortaokulu, "Ailemle Eğitim Yolculuğu Projesi" kapsamında matematik yarışması düzenledi.

Ortaokulda eğitim ve aile işbirliğini güçlendirmek, velilerin eğitim sürecine aktif katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada veliler, matematik alanındaki bilgi ve becerilerini ortaya koydu.

Okul müdürü Süleyman Öcalan açıklamasında, heyecanlı ve keyifli anlara sahne olan yarışmaya katılan ailelere teşekkür etti.

Düzenlenen etkinlikte ailelerin eğitim sürecine katkısının önemine dikkati çektiklerini belirten Öcalan, "Öğrenmenin yalnızca öğrencilerle sınırlı olmadığını, ailelerin de eğitim yolculuğunun önemli bir parçası olduğunu göstermek için böyle bir yarışma düzenledik. Emeği geçen sınıf rehber öğretmeni Neşe İzci'ye ve yarışmaya katılan tüm velilere teşekkür ederim." dedi.

Yarışmada dereceye giren velilere plaket verildi.

Kaynak: AA