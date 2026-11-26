Sivas'ta Yavuz Selim Ortaokulu velilere yönelik matematik yarışması düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta Yavuz Selim Ortaokulu, "Ailemle Eğitim Yolculuğu Projesi" kapsamında velilerin katıldığı bir matematik yarışması düzenledi. Velilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyduğu yarışmada dereceye girenlere plaket verildi; okul müdürü Süleyman Öcalan katılan ailelere teşekkür etti.
Sivas'ta Yavuz Selim Ortaokulu, "Ailemle Eğitim Yolculuğu Projesi" kapsamında matematik yarışması düzenledi.
Ortaokulda eğitim ve aile işbirliğini güçlendirmek, velilerin eğitim sürecine aktif katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada veliler, matematik alanındaki bilgi ve becerilerini ortaya koydu.
Okul müdürü Süleyman Öcalan açıklamasında, heyecanlı ve keyifli anlara sahne olan yarışmaya katılan ailelere teşekkür etti.
Düzenlenen etkinlikte ailelerin eğitim sürecine katkısının önemine dikkati çektiklerini belirten Öcalan, "Öğrenmenin yalnızca öğrencilerle sınırlı olmadığını, ailelerin de eğitim yolculuğunun önemli bir parçası olduğunu göstermek için böyle bir yarışma düzenledik. Emeği geçen sınıf rehber öğretmeni Neşe İzci'ye ve yarışmaya katılan tüm velilere teşekkür ederim." dedi.
Yarışmada dereceye giren velilere plaket verildi.