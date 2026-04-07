Sivas'ta tuzakla keklik avlayan 2 kişi yakalandı
Şarkışla ilçesinde tuzakla keklik avlayan iki kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yasa dışı avda kullanılan canlı keklikler ve tuzaklara el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sivas Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede ekiplerce yürütülen denetimlerde canlı mühre ve ilmek tuzak kullanarak yasa dışı avlanan 2 kişi tespit edildi.
Avda kullanılan 4 canlı kınalı keklik ve 2 tuzağa el konulurken, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer