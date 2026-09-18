Haberler

Sivas'ta yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin 3 tutuklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin 3 tutuklama
Güncelleme:
+59 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SİVAS'ta yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

SİVAS'ta yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 72 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sunan ve bu hesapları toplayarak para nakline aracılık eden 5 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

72 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesapları üzerinde yapılan detaylı incelemede ise yaklaşık 72 milyon TL para hareketliliği olduğu saptandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?

Gözaltındaki 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın mı, cinayet mi?
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 18 gözaltı

Aras Bulut İynemli ve Rapçi Sefo dahil 18 ünlü gözaltına alındı
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar

Açılışa damga vuran an! İzni bizzat kendisi verdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kartal Avrupa'da uçtu! Ülke puanında kritik gelişme

Kartal Avrupa'da uçtu! İşte güncel ülke puanımız

149 yıl sonra ilk kez! Uzman isimden 'Mega El Nino' uyarısı

149 yıl sonra ilk kez! "Mega El Nino" çok fena geliyor
Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı

Eyvahlar olsun! Yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
Kayıp Büşra bebekte yeni gelişme! Kardeşlerinin tarif ettiği 'mavi kazaklı Mehmet' Diyarbakır'da yakalandı

Kardeşleri o geceyi anlattı! Tarif ettikleri kişi yakalandı
Esad'ın cezaevi müdürüne ABD'de hapis şoku! Şimdi hesap ödeme zamanı

Esad'ın işkenceci tuğgeneraline ABD'de hapis şoku!
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı

Adana'da dev uyuşturucu operasyonu: 58 kişi gözaltında
Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor