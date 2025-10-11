Haberler

Sivas'ta Yangın: İki Ev ve Samanlık Zarar Gördü

Sivas'ta Yangın: İki Ev ve Samanlık Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Kangal ilçesindeki Deliktaş köyünde çıkan yangında iki ev, bir samanlık ve bir ahır zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, yaralanma ve can kaybı yok.

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde çıkan yangında 2 ev, 1 samanlık ve 1 ahır zarar gördü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta bulunan Deliktaş köyünde çıktı. Mahmut Akdağ'a (59) ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine köye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın Arslan'ın evinin yanında yer alan komşusu Salih Arslan'a (57) ait müstakil eve de sıçradı. Köye gelen Kangal ve Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında Mahmut Akdağ'a ait ev, samanlık ve ahır ile Salih Arslan'a ait evin bir bölümünde hasar oluştu. Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor

"Saldırıların dozu artıyor, herkes elini taşın altına koymalı"
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Sahibine ulaştırdığı 700 mark yıllar sonra 103 bin lira olarak döndü

700 marklık iyiliği yıllar sonra 103 bin TL olarak döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan sürpriz transfer isteği! Bu kez Süper Lig'den

Taraftar dünya starı beklerken o, Anadolu kulübünün yıldızını istedi
Sahibine ulaştırdığı 700 mark yıllar sonra 103 bin lira olarak döndü

700 marklık iyiliği yıllar sonra 103 bin TL olarak döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.