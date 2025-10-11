Sivas'ta Yangın: İki Ev ve Samanlık Zarar Gördü

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde çıkan yangında 2 ev, 1 samanlık ve 1 ahır zarar gördü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta bulunan Deliktaş köyünde çıktı. Mahmut Akdağ'a (59) ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine köye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın Arslan'ın evinin yanında yer alan komşusu Salih Arslan'a (57) ait müstakil eve de sıçradı. Köye gelen Kangal ve Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında Mahmut Akdağ'a ait ev, samanlık ve ahır ile Salih Arslan'a ait evin bir bölümünde hasar oluştu. Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.