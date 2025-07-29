Sivas'ta Yangın: 5 Eve Zarar Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Abdurrahman köyünde çıkan yangında 5 ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

SİVAS'ın Akıncılar ilçesine bağlı Abdurrahman köyünde çıkıp, 3 saatlik çalışma ile söndürülen yangında 5 ev ile birçok ağaç zarar gördü.

İlçeye bağlı Abdurrahman köyünde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, köyde bulunan 5 eve ve ağaçlara sıçradı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangında 5 ev kullanılamaz hale gelirken, köyün çevresindeki ağaçlar da zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Oğuzhan ÇİFCİ/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı

Direksiyon başında fantezi yapan hakim, genç kadını hayattan kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.