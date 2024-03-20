Kıbrıs gazisi Osman Çiçek son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Osman Çiçek, toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybeden Çiçek için Kavak köyünde tören düzenlendi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çiçek'in cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Çiçek'in ailesi ve yakınları, Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ, Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Yıldızeli Belediye Başkanvekili Mahmut Besler, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile askeri erkan katıldı.