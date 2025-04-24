Sivas'ta Vatandaşın Kurtla Bağı Dikkat Çekti

'Fino' diye seslendiği kurtla olan bağı tüyler ürpertti

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaşın kurtla girdiği diyalog izleyenleri gülümsetti. Vahşi kurda 'Fino' diye seslenen vatandaş, "Fino gel ekmek vereyim" dedi.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Erhan Güler, ilçede bulunan bahçesinde gitti. Bir süredir bölgede yaşayan bir kurtla denk gelen Güler, kurda ekmek vermeye başladı. Kurdu sık sık bahçesinin çevresinde görmeye başlayan Erhan Güler, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kurdu köpek çağırır gibi çağıran Güler, 'Gel kuçu' ve 'Fino' diye seslendi. İzleyenleri gülümseten görüntülerde etrafta dolaşan kurt, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kurda seslenerek 'Fino gel ekmek vereyim' dediği anları kaydeden Erhan Güler, "Kurdu Zara çevresinde gördüm. Yerini tam söyleyemem. Gidip silahla ateş edebilirler. Yerini gizli utuyorum. Kurtlar bana alışkın. Onları ben besliyorum. Arabamı gördüğü zaman aracımın yanına geliyor. Ekmek veriyorum, alıştılar bana" dedi.