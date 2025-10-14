Haberler

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1733 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 21 parça halinde toplam 1733 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçlarından tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
title
