Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 3 bin 40 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 198,56 gram metamfetamin ve 1,24 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise haklarında adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.