Sivas'ta Traktör Kazalarını Önlemek İçin Reflektör Dağıtımı Yapıldı

Sivas'ta tarımsal hareketliliğin artmasıyla meydana gelebilecek traktör kazalarının önüne geçmek amacıyla çiftçilere reflektör dağıtımı yapıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, merkeze bağlı Karayön köyünde düzenlenen programda, havaların ısınmasıyla tarımsal faaliyetlerin arttığını belirtti.

Traktör kazalarının önüne geçmek için "Reflektör tak, bir ışık ol görünür ol" projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Şimşek, projenin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Şimşek, geniş coğrafyaya sahip Sivas'ta vatandaşların büyük çoğunluğunun tarımsal faaliyetlerle uğraştığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tarımsal faaliyetlerin vazgeçilmez unsuru da traktördür. Yaz aylarında, hasat dönemlerinde trafik yoğunluğu büyük ölçüde artış gösteriyor. Traktörlerimizde reflektör yoksa trafik kazalarına davetiye çıkarıyor ve büyük risk teşkil ediyor. Reflektör takılmamasından kaynaklı traktörlerin karıştığı trafik kazaları ilimizde artmış durumda. Biz bu projemizle traktörlerin karıştığı trafik kazalarının bir nebze olsun önüne geçmek istiyoruz. Projemizle traktör sürücülerimiz bilgilenecek ve bilinçlenecek."

Konuşmaların ardından Şimşek ve beraberindekiler, çiftçilere reflektör dağıttı, bazı traktörlere reflektörler taktı.

Programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Sivas'ta 35 bin traktörün trafiğe kayıtlı olduğu ve geçen yıl traktörlerin karıştığı kazalarda 15 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.