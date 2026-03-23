Trafikteki kavgada otomobilin üzerine çıkıp zarar verdi

SİVAS'ta trafikte çıkan kavgada bir kadın, otomobilin üzerine çıkarak zarar verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökçekler Caddesi'nde meydana geldi. 2 kadın trafikte bir sürücüyle tartıştı. Bu sırada kadınlardan biri aracın üstüne çıktı. Sinir krizleri geçiren kadın, aracın üst ve ön kısmına zarar verdi. Kadınlardan diğerinin de eline aldığı bir cisimle aracın yan tarafına vurduğu görüldü. Çevredeki bazı kişiler, kadını aracın üzerinde indirerek sakinleştirmeye çalıştı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı