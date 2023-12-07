Sivas'ta Trafik Polisleri Kış Lastiği Denetimi Yaptı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde trafik polisleri, ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla birlikte denetim gerçekleştirdi. Polisler, araç sürücülerine kış lastiği takmanın önemini anlattı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde trafik polisleri kış lastiği denetimi yaptı.
Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasının ardından Ulaş İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, Sivas- Malatya kara yolu Ulaş Kavşağı'nda denetim gerçekleştirdi.
Uygulamada polisler, yolcu otobüsleri ve ticari araçların lastiklerinin diş derinliğini ölçtü.
Polisler, araç sürücülerine kış lastiği takmanın önemini de anlattı.