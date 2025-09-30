Sivas'ta Trafik Kazası: Yaralı Sayısı 23'e Yükseldi
Sivas'ın Yıldızeli-Tokat kara yolunda meydana gelen yolcu otobüsü ve çekici çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
YARALI SAYISI 23'E ÇIKTI
Sivas Valiliği'nden kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Yaralı sayısının 23 olduğu belirtilen açıklamada, "Yıldızeli- Tokat kara yolu Çamlıbel mevkisinde Tokat iline seyir halinde olan yolcu otobüsü ve çekicinin karıştığı çift taraflı ve yaralanmalı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazanın ihbar edilmesinin ardından sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve emniyet ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş; kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. İlk belirlemelere göre kazada, 3'ü ağır olmak üzere toplam 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, Yıldızeli ilçe devlet hastanesi ve il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Söz konusu kazayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Arife Defne DOĞAN/SİVAS,