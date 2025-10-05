Haberler

Sivas'ta Trafik Kazası: 10 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 10 Yaralı
Güncelleme:
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk, toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu Köklüce köyü yakınlarında meydana geldi. Aynı yöne giden İ.A (46) yönetimindeki 06 DPM 617 plakalı hafif ticari araç ile S.A. (46) idaresindeki 58 AGM 278 plakalı otomobil çarpıştı. Hafif ticari araç, yola devrildi. Otomobil ise karayolları uyarı direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte her iki araçta bulunan B.A. (14), M.F.A. (10), H.A. (18), F.B.A. (7), M.A. (14), M.A. (9), R.A. (12) ve S.A.A. (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan S.A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
