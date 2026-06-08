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Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları sürüyor
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada kaybolan 18 yaşındaki Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerince arama çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarına Sivas ve Erzurum AFAD, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, Suşehri Jandarma Komando Birliği, JAK, Sivas Polis Özel Harekat Timi ile Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığından 73 kişilik ekip katılıyor.

Dalgıç ekipler, su debisinin yüksek olduğu ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise ırmak kenarında arama yapıyor. Çalışmalarda kadavra köpeği ve dron da kullanılıyor.

Ufuk Yüce (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, 16 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada, Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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