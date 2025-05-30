Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

U.A. (25) idaresindeki 54 SC 518 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Bostankaya köyü yakınlarında refüjü aşarak, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 58 NC 914 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 54 SC 518 plakalı otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen otomobildeki M.A'nın (28) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücü U.A. ile araçtaki çocuklar M.A. (9), A.A. (7) ve H.A. (5) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez kaza yerine gelerek bilgi aldı.