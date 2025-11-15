Sivas'ta Tır ve Otomobil Kazasında 1 Ölü, 5 Yaralı

Sivas'ta iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

M.Ç. yönetimindeki 34 FFM 260 plakalı tır, Sivas- Malatya kara yolu Halep köprüsü mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda makaslama yaptı.

Kazayı gören 34 FCP 129 plakalı tırın sürücüsü T.K. ise aracı yol kenarına çekerek kaza yapan sürücüye yardım etmek istedi.

Bu sırada Kangal istikametine seyreden E.Y. yönetimindeki 34 EYP 27 plakalı otomobil de yol kenarında duran 34 FCP 129 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Türkan Çiftçi, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan F.D.Ç, E.Y, A.Y, A.F.Ç. ve H.Ç, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.