Teravih namazına giderken otomobilin çarpmasıyla ölen kayınvalide ile gelinin öldüğü kaza kamerada

Güncelleme:
Sivas'ta teravih namazına giderken otomobilin çarptığı kayınvalide Nadiye Akalın ile gelini Zeliha Akalın hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sivas'ta birlikte teravih namazına gitmek için karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu Nadiye Akalın ile gelini Zeliha Akalın'ın hayatını kaybettiği kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde birlikte Ali Muhtar Camisi'ne gitmek isteyen kaynana ve gelininin yolun ortasına kadar geldiği sırada, cadde üzerinden gelen F.B. yönetimindeki 41 HG 416 plakalı otomobil çarpmasıyla savruldukları anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
