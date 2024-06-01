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Sivas'ta Tekne Alabora Olan Kişi Kurtarıldı

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde balık tutmak için gittiği baraj gölünde bindiği tekne alabora olan kişi kurtarıldı. İlçede ikamet eden amca çocukları A.B, İ.B. ve Y.B, balık tutmak için gittikleri Kılıçkaya Barajı'nda motorsuz küçük tekne ile açıldı. Bir süre sonra alabora olan teknede bulunan 3 akraba suya düştü. A.B. ve İ.B, üzerlerinde bulunan can yelekleri ile kıyıya kadar yüzerken, can yelekli Y.B. ise teknenin alabora olduğu yerde kaldı. Baraj kıyısında bulunan bir vatandaş, yardım için Y.B'nin bulunduğu yere gitti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.B. ve yardım için giden vatandaş, ilçeden getirilen botla bulundukları yerden kurtarıldı. Kıyıda ilk müdahalesi yapılan Y.B, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde balık tutmak için gittiği baraj gölünde bindiği tekne alabora olan kişi kurtarıldı.

İlçede ikamet eden amca çocukları A.B, İ.B. ve Y.B, balık tutmak için gittikleri Kılıçkaya Barajı'nda motorsuz küçük tekne ile açıldı.

Bir süre sonra alabora olan teknede bulunan 3 akraba suya düştü. A.B. ve İ.B, üzerlerinde bulunan can yelekleri ile kıyıya kadar yüzerken, can yelekli Y.B. ise teknenin alabora olduğu yerde kaldı.

Baraj kıyısında bulunan bir vatandaş, yardım için Y.B'nin bulunduğu yere gitti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Y.B. ve yardım için giden vatandaş, ilçeden getirilen botla bulundukları yerden kurtarıldı.

Kıyıda ilk müdahalesi yapılan Y.B, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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