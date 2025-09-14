Sivas'ta Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüsle Otomobil Çarpıştı: Yaralı Sayısı 20

KAZADA YARALI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerinin taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi. Kazada minibüste bulunan ve tarım işçileri olduğu öğrenilen Mükrime Yılmaz (32), Kader Yılmaz (26), Sultan Yılmaz (14), Helin Yılmaz (18), Ravza Nur Yılmaz (17), Muhammed Calavul (11), Aylin Calavul (11), Medine Calavul (41), Merve Calavul (15), Beyza Calavul (16), Güven Calavul (18), Yüksel Calavul (40), Nilüfer Calavul (20), Meryem Kaya (24), Nazım Kaya (32), Asmin Şener (14), Özkan Alışçı (21), Huzeyfe Öncel (17) ve otomobil sürücüsü Berat Enes Aydoğdu (20) ile yanında bulunan Yiğit Emir Aydoğdu (24) yaralandı. Minibüs sürücüsü Bayram Kaya (33) ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.