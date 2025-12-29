Haberler

Sivas'ta soğuk hava; Hafik Gölü kısmen buz tuttu

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü. 33 yerleşim yeri yolu ise ulaşıma kapalı.

SİVAS'ta kar yağışıyla birlikte etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Hafik Gölü'nün yüzeyinin bir kısmı soğuk havanın etkisiyle kısmen buzla kaplandı.

Sivas'ta hafta sonu aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Kentte sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldü. Hafik ilçesi yakınında bulunan ve yaklaşık 1 kilometrekare alana sahip olan Hafik Gölü'nün yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle kısmen buzla kaplandı. Her yıl havaların soğuması ile donmaya başlayan ve yılın 2-3 ayını buzlu yüzeyi ile geçiren göl, dron ile görüntülendi. Derinliği yer yer 2 ile 6 metreye kadar uzanan gölün donan yüzeyinde çatlaklar drona yansıdı. Öte yandan il genelinde kar yağışı sonrası köy ve mezralardan oluşan 33 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapalı bulunuyor. Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
