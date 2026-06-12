Haberler

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda yeni gelişme: 2 firari Türkiye'ye teslim oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari durumdaki Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları'nın Gürcistan sınırında Türkiye'ye teslim olduğu öğrenildi. Soygunu gerçekleştirip yurt dışına kaçan Erdal Timurtaş ise her yerde aranıyor.

  • Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunla ilgili firari iki şüpheli Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları, Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye teslim oldu.
  • Soygunu gerçekleştiren adliye personeli Erdal Timurtaş ve eşi İngiltere'ye kaçtı, kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.
  • Soygunda 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş (147 milyon TL değerinde) çalındı.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari durumdaki 2 şüphelinin Türkiye'ye teslim olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi emanetini soyup eşiyle yurtdışına kaçan Erdal Timurtaş'ın arkasında Ağrılı aşiret bağlantılı bir çete olduğu ortaya çıkmış, o tarihte çaldıkları altın ve gümüşleri 12 araçlık konvoyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine götürdükleri belirlenen 16 zanlı yakalanmıştı.

ADLİYE SOYGUNUNDA 2 ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Organize soygunu yönlendiren, soygun sırasında araçta bekleyen ve kuzeni Muhammed Efe'yle birlikte firari olarak aranan Muhammed Seferoğulları isimli iki kilit zanlının Gürcistan güvenlik birimleri tarafından yakalanarak hapse atıldıkları kaydedildi. Olayın baş aktörü firari adliye personeli Erdal Timurtaş her yerde aranırken, izlerine Gürcistan'da rastlanan Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları'nın, bu akşam saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Türk makamlarına teslim oldukları öğrenildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul'da, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunun soyulmasına ilişkin soruşturma derinleştirildi. Olaydan sonra incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve yapılan teknik çalışmalarda, Erdal Timurtaş'ın, soygun planını 13 Kasım günü hayata geçirdiği belirtildi. Sabah mesai başlamadan adliyeye gelen Timurtaş, kasaları boşalttıktan sonra 147 milyon TL değerindeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü, poşetlere koyup adliye koridorlarında dosya taşımak için kullanılan market arabasına yükleyerek dışarı çıkardı. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, Timurtaş ile eşinin İngiltere'ye kaçtığı ortaya çıktı. İki isim hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Neler kaçıyor öyle! Yıllarca unutulmayacak bir maç

Neler kaçıyor öyle! Yıllarca unutulmayacak bir maç
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

5 bine yakın hakim ve savcıya yeni görev
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır

ABD-İran savaşı bitiyor! Beklenen açıklama üçüncü ülkeden geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dizi final yaptı ünlü oyuncu Demet Özdemir tatile çıktı, kiraladığı teknenin fiyatı dudak uçuklattı

Dizi bitti tatile koştu! Lüks teknenin günlük fiyatı dudak uçuklattı
Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması

Büyük müjdeyi verdi!
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmalarını yürüten Savcı Ebubekir Efe Silivri Başsavcı Vekilliğine atandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarının savcısına yeni görev
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti

İhracı istenen isim, CHP'den istifa etti
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada
Ukrayna'dan 'Rus güvenlik servisleri askerlerimizi flört uygulamalarıyla hedef alıyor' iddiası

Rusya ile savaşan ülkenin askerlerine "cinsel ilişki tuzağı'