Sivas'ta Soğuk Hava Güzel Görüntüler Oluşturdu

Sivas'ta Soğuk Hava Güzel Görüntüler Oluşturdu
Sivas'ta 2 gündür etkili olan soğuk hava, ağaçları kırağı ile kaplarken, Kızılırmak Nehri'nin yüzeyi tamamen dondu. Kent merkezinde sıcaklık eksi 21, Altınyayla'da ise eksi 33 derece ölçüldü. Karla mücadele ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta geçen haftadan itibaren aralıklarla etkili olan kar, soğuk havayı da beraberinde getirdi. Kent geneli 2 gündür Sibirya soğuklarının etkisine girdi. Bu sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 21 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisi ile ağaçlar, oluşan kırağı nedeniyle beyaz buz kristalleriyle kaplandı. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen ve suyun durgun aktığı bölümlerinin tamamının yüzeyi buzla kaplandı. Kentte yaşayanlar, sabah araçlarını çalıştırmakta zorluk çekti. Kızılırmak Nehri ve Sivas merkezi, sabah havadan görüntülendi.

Kent merkezinde hava sıcaklığı eksi 21 olarak ölçülürken, Türkiye'nin ikinci en soğuk yeri ise sıfırın altında 33,8 derece ile Altınyayla ilçesi oldu. Şarkışla ilçesinde eksi 30, Zara'da ise eksi 29 derece sıcaklıklar ölçüldü.

Öte yandan, kar yağışının ardından 867'ye kadar çıkan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı, ekiplerin 3 gündür devam eden çalışma sonucu 227'ye düştü. Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı olan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
