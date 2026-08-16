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Sivas'ta Sel Nedeniyle Kapanan D-100 Karayolu Ulaşıma Açıldı

Sivas'ta Sel Nedeniyle Kapanan D-100 Karayolu Ulaşıma Açıldı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel, D-100 kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yolda oluşan çamur ve taşlar, belediye ve özel idare ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla temizlendi. Yol, kontrollü bir şekilde yeniden araç trafiğine açıldı.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel sonrası D-100 kara yolu ulaşıma kapandı. Araç kuyruklarının oluştuğu yoldaki çamur ve taşların temizlenmesi sonrası ulaşım 3 saat sonra yeniden sağlandı.

İlçe merkezinde Yukarıkale Mahallesi D-100 kara yolu üzerinde akşam saatlerinde sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Sel suları nedeniyle heyelan oluşurken, su birikintilerinin getirdiği çamurla birlikte kara yolu trafiğe kapandı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye sevk edilen Koyulhisar Belediyesi ile İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yol kontrollü bir şekilde araç trafiğine yeniden açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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