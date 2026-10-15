Sivas'ta sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde evleri su bastı

SİVAS'ta sağanak nedeniyle bazı köylerde derelerin taşması sonucu sel meydana geldi. Taşkın nedeniyle bazı evleri su bastı.

Kentte dünden bu yana aralıklı olarak etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan kentte, yağışın şiddetini artırmasıyla merkeze bağlı Güney köyü ile Durdulu köyünde taşkın yaşandı. Yağışın etkisiyle köylerin içerisinden geçen dereler taştı, bazı evler ile tarlaları su bastı. Köylerde yaşanan sel sonrası ekipler tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı