Haberler

Sivas'ta sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde evleri su bastı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde evleri su bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta dünden bu yana aralıklı etkili olan sağanak nedeniyle merkeze bağlı Güney ve Durdulu köylerinde dereler taştı, bazı evler ile tarlaları su bastı. Meteorolojinin sarı kodlu uyarı yaptığı kentte ekipler hasar tespit çalışması başlattı.

SİVAS'ta sağanak nedeniyle bazı köylerde derelerin taşması sonucu sel meydana geldi. Taşkın nedeniyle bazı evleri su bastı.

Kentte dünden bu yana aralıklı olarak etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan kentte, yağışın şiddetini artırmasıyla merkeze bağlı Güney köyü ile Durdulu köyünde taşkın yaşandı. Yağışın etkisiyle köylerin içerisinden geçen dereler taştı, bazı evler ile tarlaları su bastı. Köylerde yaşanan sel sonrası ekipler tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Düğün günü yaptığına bakın! Ortalık savaş alanına döndü

Damada bak sen! Düğün günü yaptığı plan oteli savaş alanına çevirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sel felaketine ilişkin bilançoyu paylaşan Vali Gül'den önemli uyarı

Sel felaketindeki bilançoyu paylaşan Vali Gül'den hayati uyarı

İstanbul'daki sel felaketinin ardından Haliç'in rengi değişti

İstanbullular bu görüntüyü paylaşıyor
Fenerbahçe tarihinin en ağır 4 mağlubiyetinin 3'ünde başrolde İsmail Kartal var

Fenerbahçe tarihinin en ağır 4 mağlubiyetinin 3'ünde başrol oldu
Alpay’a veda mesajları: Sesin ve şarkıların hep bizimle yaşayacak

Alpay’a sanat dünyasından veda: Sesin hep bizimle yaşayacak
Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü

İstanbul'u vuran rekoru Vali Gül açıkladı: Cumhuriyet tarihinin...
Meteoroloji uzmanı Ahmet Köse, İstanbul’u vuran sağanağı anlattı: Atalarımız 'Meryem Ana Fırtınası' dermiş

Tam da 14 Ekim'de! İstanbul'u vuran felaketin tarihteki adı buymuş
Bursa Osmangazi'de annesini rehin alan şahıs özel harekatla gözaltına alındı

Senin gibi evlat olmaz olsun! Özel harekat baskınla evden aldı