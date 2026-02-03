Haberler

Restoranda yemek yerken husumetlisinin silahlı saldırısında yaralandı

Sivas'ta Camikebir Mahallesi'nde bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda S.C., husumetlisi M.D. tarafından kolundan vurularak yaralandı. Olay sonrası M.D.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

SİVAS'ta cadde üzerindeki restoranda yemek yiyen S.C., husumetlisi M.D.'nin silahlı saldırısında koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeye gelen M.D., husumetli olduğu iddia edilen S.C.'nin içerisinde bulunduğu restorana doğru yanında bulunan tabanca ile 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar restoran ile üzerinde bulunan apartman dairesinin camına isabet etti. Saldırıda restoranda bulunan S.C. kolundan yaralandı. Silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolundan yaralanan S.C., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

