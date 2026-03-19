Sivas'ta Ramazan Bayramı'nda emniyet ve jandarmadan 780 personel görev yapacak

Sivas'ta vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla 780 emniyet ve jandarma personeli bayram boyunca görev yapacak.

Vali Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı arifesinde Sivas-Ankara kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasını ziyaret etti.

Alınan trafik tedbirlerini yerinde inceleyip güvenlik güçlerinin bayramını tebrik eden Şimşek, yoldan geçen araçlardaki sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Burada açıklamada bulunan Şimşek, bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şimşek, tüm vatandaşların bayramını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Tabii bayramın gelmesiyle yollarımızdaki yoğunluk da arttı. Gerek şehirlerarası gerekse şehir içi yollarda bir yoğunluk söz konusu. Bizler de bu yoğunluktan kaynaklanan trafik kazalarını önlemek, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramı geçirmeleri, güvenlik içerisinde sevdiklerine kavuşması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Ramazan Bayramı boyunca emniyet ve jandarma ekiplerinden oluşan 780 personel görev alacak. Bunlardan 133'ü trafik, 186'sı asayiş, 18'i radar ve 5'i de drone ekibi olarak konumlandırıldı. Bizler de bayram boyunca zaman zaman bu ekiplerimizi ziyaret edeceğiz. Hem onlara kolaylıklar dileyeceğiz hem de vatandaşlarımızın bayramlarını kutlayacağız. Görev yapan, bayram boyunca görev yapacak olan tüm arkadaşlarımıza, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Onların da bayramını kutluyorum."

Şehirler Arası Otobüs Terminalini de ziyaret eden Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ile terminalde yolculuk yapmak üzere bulunan vatandaşların bayramlarını kutladı.

Vali Şimşek'e, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın eşlik etti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş

12 ülkeden İran'a çağrı! Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
Balıkçıda yemek yiyen ailenin üzerine asma tavan çöktü! Mekan sahibinden pişkin savunma

Yemek yerken ölümden döndüler, mekan sahibi "Doğal afet" dedi
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Bayram kısıtlaması! Trafiğe çıkamayacaklar

Bayram kısıtlaması! Trafiğe çıkamayacaklar
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle

Kriz büyüyor! İran'dan dünyanın kilit noktası için yeni hamle
Balıkçıda yemek yiyen ailenin üzerine asma tavan çöktü! Mekan sahibinden pişkin savunma

Yemek yerken ölümden döndüler, mekan sahibi "Doğal afet" dedi
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım