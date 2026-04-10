Akıncılar'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Emniyet Amiri Komiser Zafer Demirel ve polisler, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak, saygı duruşunda bulundu.

Demirel ve beraberindekiler, daha sonra Kaymakamı Mürüvvet Yücel'i makamında ziyaret etti.

Programa, Belediye Başkan Vekili Durali Üstün ve vatandaşlar da katıldı.