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Sivas'ta otomobilin direğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

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Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin beton aydınlatma direğine çarptığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin beton aydınlatma direğine çarptığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Diriliş Mahallesi 26'ncı sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan L.K. yönetimindeki 58 UD 602 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton aydınlatma direğine çaptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile birlikte araçtaki T.H. ve F.C.A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan F.C.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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