Sivas'ta Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 1 Yaralı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 54 yaşındaki A.C. yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
F.D. (23) yönetimindeki 07 EZ 659 plakalı otomobil ile O.C. (59) idaresindeki 58 SF 819 plakalı traktör, D-100 kara yolu Akıncılar ilçe kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörde yolcu olarak bulunan A.C. (54) yaralandı.
Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.C. tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel