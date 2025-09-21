Haberler

Sivas'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Sivas'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

S.S. (21) yönetimindeki 34 NOR 944 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun Kömürkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Afad, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, Şarkışla Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada sürücü ile araçtaki S.K. (25), M.Ç. (23), O.A. (22) ve E.B. (23) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
Fenerbahçe'de kongreye damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler

Kongreye damga vuran anlar! Maça gider gibi sandığa hücum ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kritik açıklama bugün! İngiltere, Filistin devletini resmen tanıyacak

Netanyahu'ya soğuk duş! Başbakan kararı bugün resmen duyuracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.