Sivas'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
S.S. (21) yönetimindeki 34 NOR 944 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun Kömürkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Afad, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar, Şarkışla Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada sürücü ile araçtaki S.K. (25), M.Ç. (23), O.A. (22) ve E.B. (23) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel