Sivas'ta Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
F.T. (30) yönetimindeki 34 LP 0584 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Akçaağıl köyü rampasında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile M.T. (59), S.D. (28), Z.D. (47) ve F.D. (15) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel