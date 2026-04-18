Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

İ.Ö. (37) yönetimindeki 11 DT 766 plakalı otomobil, İmranlı ilçesi D-200 kara yolu Kuzköy mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan K.Ö. (29) ve M.M.Ö. (11) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.