Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen kazada, 54 yaşındaki M.C.K. yönetimindeki otomobil devrildi. Yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
M.C.K. (54) yönetimindeki 34 ALU 175 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Sevindik köyü yakınlarında yol kenarındaki menfeze devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Akıncılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel