Sivas'ta Otobüs Tıra Çarptı: 25 Yaralı
Sivas'ın Gölova ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu Sivas-Erzincan kara yolunda bir yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 25 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Kar yağışının etkili olduğu Sivas- Erzincan kara yolunun Gölova ilçesi Çobanlı mevkisinde, 34 ARS 576 plakalı yolcu otobüsü, 41 ABN 013 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel