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Sivas'ta Öğrenciler Karne Aldı

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Sivas'ın Ulaş ve Doğanşar ilçelerinde öğrenciler karne alarak yarı yıl tatiline girdi. Ulaş ilçesinde ve köylerinde eğitim gören 933 öğrenci karne aldı. Karne dağıtım törenlerine ilçe protokolü ve veliler de katıldı.

Sivas'ın Ulaş ve Doğanşar ilçelerinde öğrenciler karne aldı.

Ulaş ilçesinde ve köylerinde eğitim gören 933 öğrenci karne alarak yarı yıl tatiline girdi.

Ulaş İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Emre Zafer, öğrencilere karnelerini verdi.

Zafer, öğrencilere dinlenmelerini, kitap okumalarını ve Sivas'taki tarihi mekanlar ile müzeleri gezmelerini tavsiye etti.

Velilere de karnelerindeki düşük notlar nedeniyle çocuklarına kızmamalarını öneren Zafer, "Velilerimiz çocuklarımızın tatil süresince iyi dinlenmelerine ve kitap okumalarına destek vermelidirler. Birlikte sosyal etkinliklere katılmalı ve ailece yapılacak etkinliklerde öğrencilerin motivasyonları artırılmalıdır." dedi.

Karne dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Milli Eğitim Şube Müdürleri Serhat Duman, Mehmet Ali Uysal, okul müdürleri, ilçe protokolü ve veliler katıldı.

Doğanşar

Doğanşar ilçesinde de öğrenciler karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

Doğanşar Bölge İlköğretim Okulu'nda da özel eğitim öğrencileri karne almanın mutluluğunu yaşadı.

Özel eğitim öğrencileri Batuhan Çorum (12) ve Hakan Ağça'ya karnelerini sınıf öğretmenleri Osman Demir ve Ayşe Kurdik verdi.

Çorum ve Ağça karne sevincini öğretmeleri ve aileleriyle paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğanşar Çorum Sivas Eğitim Güncel Haberler

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