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Sivas'ta öğrenci servisi ile polis aracı çarpıştı, 13 öğrenci ve 3 polis yaralandı

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Sivas'ta öğrenci servisi ile polis aracı çarpıştı, 13 öğrenci ve 3 polis yaralandı
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Sivas'ta öğrenci servisi ile polis ekip aracının çarpışması sonucu 13'ü öğrenci, 3'ü polis olmak üzere 16 kişi yaralandı.

Sivas'ta öğrenci servisi ile polis ekip aracının çarpışması sonucu 13'ü öğrenci, 3'ü polis olmak üzere 16 kişi yaralandı.

C.G. (32) idaresindeki 58 S 0170 plakalı öğrenci servisi, Dört Eylül Mahallesi'nde polis ekip otosuyla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 13 öğrenci ve 3 polis memuru, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Devlet Hastanesinde yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: AA
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