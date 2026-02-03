Haberler

Sivas'ta öğrenci servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir öğrenci servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 AHA 260 plakalı öğrenci servisi, Güneykaya beldesi Kargın Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre sürücü ile araçtaki 9 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
