Sivas'ta Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri sergisi açıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" Sivas'ta açıldı.

Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla Şehit Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Spor Salonu'ndaki serginin açılışına Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Sergiyi ziyarete gelenler, kutsal emanetlerin bulunduğu bölümde duygusal anlar yaşadı.

'KUTSAL EMANETLERİ GENÇLERİMİZE AKTARMALIYIZ'

Serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Şimşek "Şüphesiz Kutsal Emanetler, Peygamber Efendimiz ve Ehli Beyt'in bizlere bırakmış olduğu sadece bir hatıra değil, aynı zamanda kültürümüzün, inancımızın, maneviyatımızın, manevi köklerimizin birer sembolüdür, birer nişaneleridir. Bize düşen ise bu kutsal emanetleri gençlerimize, çocuklarımıza en iyi şekilde anlatmak, bu eserleri korumak, saklamak ve bizden sonraki nesillere aktarmaktır. Bugün burada düzenlemiş olduğumuz sergide bu amaç doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğumuz aslında bir çalışma. Ben inanıyorum ki bu sergimize Sivaslılar büyük ilgi gösterecek ve Sivaslılar için de bu manevi iklimde ramazanı yaşadığımız manevi ortamda çok daha anlam katacaktır bu manevi iklime." dedi.

'ZİYARETÇİLER NADİDE ESERLERİ GÖRECEK'

Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan ise, "Kültür Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün işbirliğiyle Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde 99 eserimiz Sivas'a da geldi. 6 vilayetten biriyiz. Şu anda çok güzel bir ziyaretçi talebi var. Sivas halkımız da çok güzel bir şekilde memnuniyet gösterdi. Nadide eserlerimizi Türkiye'nin lokal yerlerinde insanlar görebilirdi ama hepsini bir arada görebilecekleri hemen hemen her eserin burada açılması şehrimize de manevi yönden ramazan ayında çok güzel bir değer kattığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Sergide, Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahara örtüleri, Hz. Muhammed'in Saç-ı Şerifi ve Sakal-ı Şerifi'nin yanı sıra ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı müzeler, teberrükat depoları ve vakıf kayıtları arşivinden seçilen kutsal emanetler ve taşınır vakıf kültür varlıklarının yer aldığı 99 eser yer alıyor. 6-8 Mart tarihleri arasında Şehit Ahmet Eyce Spor Salonu'nda açık kalacak Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi 13.00 ila 23.00 saatleri arasında gezilebilecek.

