Haberler

Sivas'ta "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi

Sivas'ta 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta ortaokul ve lise öğrencileri arasında "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Sivas'ta ortaokul ve lise öğrencileri arasında "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ülkü İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun, Kur'an-ı Kerim'in sadece okunan bir kitap değil, yaşanan, hissedilen ve hayata rehber olan ilahi bir mesaj olduğunu söyledi.

Yarışmaya katılan öğrencileri tebrik eden Tutkun, "Bu yarışma birincilikten öte Kur'an-ı Kerim ile daha güçlü bir bağ kurma, özgüven kazanma ve mesleki anlamda kendini geliştirme fırsatıdır." dedi.

Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Halil Duman ise dünyanın pek çok coğrafyasında ilmi ve ahlaki donanımıyla örnek gösterilen imam hatip neslinin Kur'an'a olan sevgisinin bu tür programlarla desteklenmesinin kendileri için büyük bir kıvanç kaynağı olduğunu belirtti.

Liseler kategorisinde, Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Emin Kapucu birinci, Gemerek Şehit Fazlı Altuntaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Çatak ikinci, İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Abdulbaki Kalaycı ise üçüncü oldu.

Ortaokul öğrencileri arasındaki yarışmada ise Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Bilal Hulusi Gülmez birinci, Huzur İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Hasan ikinci, Mustafa Taki İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Sait Şahin de üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin 26 Mart 2026'da Adıyaman'da düzenlenecek bölge birinciliği yarışmasında Sivas'ı temsil edeceği öğrenildi.

Yarışmayı, İl Müftüsü Hasan Limon, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Turan Ulutaş, İHH İnsani Yardım Vakfı Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler takip etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru

'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
title