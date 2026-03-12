Haberler

Kangal ve Yıldızeli'nde üreticiler iftarda buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen iftar programında, küçükbaş hayvancılığın Sivas ekonomisindeki önemi vurgulandı ve üreticilerin sorunlarına çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Sivas Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen iftarda, Kangal ve Yıldızeli ilçelerindeki üreticiler bir araya geldi.

Kangal Ziraat Odası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Sivas Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Serdar Dağlar, üyelerle diyaloğu güçlendirmek amacıyla sık sık bir araya geleceklerini söyledi.

Dağlar, küçükbaş hayvancılığın Sivas ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, sektörün gelişimi için yapılabilecek çalışmaların ele alındığını ifade etti.

Özellikle küçükbaş hayvancılıkta çoban sorunu yaşandığını belirten Dağlar, şunları kaydetti:

"Bu konuda gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Sorunun çözümü için de çalışma yürütüyoruz. Küçükbaş hayvancılığın Sivas'ta gelişmesi için her türlü çalışmayı yapacağız. Küçükbaş hayvancılıkta üreticilerimizin sorunlarını çözmek ve taleplerine karşılık vermek önemli. Bunun akabinde üreticilerimiz mutlu şekilde çalışmalarını sürdürecek. Tarım ve hayvancılık şehri dediğimiz Sivas'ı küçükbaş hayvan merkezine dönüştüreceğiz."

Programda, üreticilerin desteklenmesi, verimliliğin artırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeler hakkında da bilgiler verildi.

Program, iftarın ardından yapılan istişarelerle sona erdi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Kalıbına bakan da adam sanır: Rezil bir suçtan tutuklandı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

Akaryakıta çifte indirim geldi ama tamamı pompaya yansımadı
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı

Marifetmiş gibi paylaşınca gözaltına alındı
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Kalıbına bakan da adam sanır: Rezil bir suçtan tutuklandı
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
FBI'dan ABD'nin uykularını kaçıran rapor: İran, Kaliforniya'yı vurabilir

ABD'nin uykularını kaçıran uyarı: O eyaleti vurabilirler