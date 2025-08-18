Otomobil köprüden uçtu: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 77 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil köprüden ırmak kenarına uçtu. Kazada sürücü ile 72 yaşındaki eşi olay yerinde hayatını kaybetti.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde köprüden düşen otomobilde bulunan yaşlı çift yaşamını yitirdi.
OTOMOBİL, KÖPRÜDEN IRMAK KENARINA UÇTU
M.T. (77) yönetimindeki 34 VT 7778 plakalı otomobil, Şenbağlar köyü yolunda köprüden ırmak kenarına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞLI ÇİFT OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Ekipler, sürücü ile araçta bulunan eşi F.D'nin (72) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel