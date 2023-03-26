Sivas'ta köpeğe şiddet güvenlik kamerasına yansıdı
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Sivas'ın Divriği ilçesinde bir kişinin sahipsiz köpeğe uyguladığı şiddet, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sivas'ın Divriği ilçesinde bir kişinin sahipsiz köpeğe uyguladığı şiddet, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Güllübağ Mahallesi Garip Baba Caddesi'ndeki apartmanın önünde uyuyan sahipsiz köpeğe, bir kişi taş attı.
Köpek, taşın isabet etmesi sonucu hızlıca bulunduğu yerden kaçtı.
Hayvana uygulanan şiddet, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel