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Sivas'ta köpeğe şiddet güvenlik kamerasına yansıdı

Güncel Haberler

Sivas'ta köpeğe şiddet güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir kişinin sahipsiz köpeğe uyguladığı şiddet, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir kişinin sahipsiz köpeğe uyguladığı şiddet, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güllübağ Mahallesi Garip Baba Caddesi'ndeki apartmanın önünde uyuyan sahipsiz köpeğe, bir kişi taş attı.

Köpek, taşın isabet etmesi sonucu hızlıca bulunduğu yerden kaçtı.

Hayvana uygulanan şiddet, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Divriği Sivas Baba Güncel Haberler

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