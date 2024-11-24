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Sivas'ta Kaybolan Çobanlar ve Köylüler Kurtarıldı

Sivas'ta Kaybolan Çobanlar ve Köylüler Kurtarıldı
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde arazide kaybolan iki çoban ve onları ararken kaybolan üç köylü, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucunda bulundu. Altınyayla'da da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çobanlar kurtarıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde arazide kaybolan 2 çoban ve onları ararken kaybolan 3 köylü ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

Eskikarahisar köyünde hayvanları otlatmak için araziye çıkan çobanlar Salim ve Sami Yıldız'dan haber alamayan yakınları Fikret Yıldız ve Fatih Yıldız ile köy muhtarı Ali Kılıç çobanları aramaya çıktı.

Arazide kaybolan çobanlar ve onları aramaya çıkarak kaybolan kişilere de ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Ulaş İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede kaybolan 5 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından köye 2 kilometre uzaklıkta kaybolan 5 kişi ile hayvan sürüsünü buldu.

Sağlık durumları iyi olan 5 kişinin tipi nedeniyle köye ulaşamadıkları öğrenildi.

Altınyayla'da mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

Altınyayla ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 çoban karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Altınyayla ilçesinde sürüleri ile yoğun kar yağışına yakalanan çobanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla çobanlar ve sürüleri kurtarıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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