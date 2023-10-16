Sivas'ın Seyrantepe Kavşak'ta meydana gelen kazada, kavşağı dönen kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta kavşağı dönen kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezi Seyrantepe Kavşak'ta meydana geldi. E.K. idaresindeki 58 NL 546 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşağı dönen E.S.Y. idaresindeki 58 TV 346 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS