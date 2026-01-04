Sivas Belediyesi 1208 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yaptı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, kentte 1208 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.

Uzun, düzenlediği basın toplantısında, belediyenin karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kasım ayının ilk haftasından itibaren karla mücadele çalışmalarına başladıklarını ve depolarını tuzla doldurduklarını anımsatan Uzun, "Ekipmanlarımızın, araç gereçlerimizin bakım ve onarımından tutun, hangi bölgede hangi personelimiz kaç kişiyle müdahale edecek, hepsine kadar planlarını gerçekleştirdik." dedi.

Meteorolojik verilere göre süreci koordineli bir şekilde yönetmeye gayret ettiklerini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Sivas Belediyesi olarak 11 bulvarda 276 caddede ve 2 bin 616 sokakta toplam 1208 kilometrelik yol güzergahında planlı, koordineli ve teknik esaslara dayalı karla mücadele çalışmasını ekip arkadaşlarımızla birlikte ve paydaşlarımızla işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyorum. 1208 kilometrelik yer, halkımızın anlayacağı dilden söyleyecek olursam, Sivas'tan Yunanistan sınırı 1206 kilometre. Dolayısıyla biz Sivas'tan Yunanistan sınırına kadarki alanda aslında bir mücadele gerçekleştirdik."

Uzun, kar yağışının başlamasıyla belediyenin Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz toplantısı gerçekleştirdiklerini ve 3 vardiya şeklinde karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.

İlk etapta 52 araç ve 380 personelle çalışmalara başladıklarını anlatan Uzun, "37'si kiralık olmak üzere 89 araç, 452 personelimizle birlikte greyder, yükleyici, traktör kepçe, tuzlama ve kar küreme araçlarımızla 24 saat ekiplerimiz aksiyon aldılar." ifadesini kullandı.

İlk olarak toplu taşıma güzergahlarının yolunu açtıklarını vurgulayan Uzun, daha sonra hastaneler, acil servisler ve sağlık kuruluşlarının yollarına önem verdiklerini belirtti.

Uzun, buzlanmalara karşı 6 bin ton tuz kullandıklarını sözlerine ekledi.