Sivas'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde 40 santime kadar ulaştı ve ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Bazı yollar tedbir amaçlı kapatıldı.

SİVAS'ta dün başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santime kadar ulaşırken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, gece boyunca da devam etti. Yağışla birlikte kent geneli beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 20 santime kadar ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 40 santimi geçti. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde 0 derece olarak ölçüldü.

Yağışla birlikte şehirler arası yollarda da ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşandı. Gece yağışın devam ettiği Kangal- Sivas arası ile Kangal-Hekimhan yolu ile Kangal-Gürün ilçe yolları, tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Divriği-Kangal ve Koyulhisar-Mesudiye yolunda ise ağır vasıta araçların geçişine izin verilmedi. Yoldan çıkan bazı araçlar, iş makineleri ve traktörler ile kurtarıldı. Sabah saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı, yerini yağmura bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
