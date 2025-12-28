Haberler

Sivas'ın 'Hobbit Evleri'nde kış manzarası

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, 'Hobbit Köyü'nde muhteşem manzaralar oluşturdu. Ziyaretçiler, Hobbit Evleri'nde bol bol fotoğraf çekti.

SİVAS'ta, dün etkili olan kar yağışı, kent merkezi yakınlarındaki 'Hobbit Köyü'nde güzel bir manzara oluşturdu.

Dün etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. İl merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda bulunan ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerinden esinlenilerek inşa edilen Yamaç Evleri'nde karla birlikte güzel görüntüler oluştu. Güzel manzarayı fırsat bilenler Paşabahçe'deki Hobbit Evleri'nin bulunduğu bölgede bol bol fotoğraf çektirdi. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreyi geçtiği mesire alanı içerisinde de güzel görüntüler oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü bölgede mesire alanı içerisinde bulunan şelalede ise buz sarkıtları oluştuğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
