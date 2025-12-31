Sivas'ta Kar Yağışı: Yollar Kapatıldı, Mahsur Kalanlar Kurtarılıyor

1) SİVAS'TA KAR YAĞIŞI (4)

YOLLAR KAPATILDI, MAHSUR KALANLAR KURTARILIYOR

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Sivas- Kayseri ile Sivas- Malatya kara yolları tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Sabah saatlerinde yola çıkan ve Kayseri istikametine giden araçlar, 20'nci kilometrede oluşan yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile yolda kaldı. Aralarında gazetecilerin de bulunduğu mahsur kalan kişilerin araçları için Karayolları ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından yollar kısmen açılarak kara saplanan araçlar kurtarıldı. Görüş mesafesinin yer yer tipi nedeni ile sıfıra düşmesi nedeni ile ekipler ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı ve tipinin gece de etkisini sürdürmesi beklendiğinden Sivas'tan Kayseri ve Malatya istikametine gidecek olan araçların seyrine izin verilmedi. Trafik ekipleri kent çıkışında yolu keserek araçları durdurdu. Araçların bir kısmı yol kenarında bir kısmı ise yakınlardaki dinlenme tesislerinde beklemeye alındı.