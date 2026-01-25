Haberler

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 493 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalar başlatıldı. Ekipler, öncelikle acil ihtiyaçları olan yerlerde faaliyet gösteriyor.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 493 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Görevliler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Lider Bursaspor'da sürpriz ayrılık

Süper Lig şampiyonu, lider durumdayken hocasını yolladı
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş

İşte Öcalan'ın Bahçeli'ye gönderdiği hediye! MHP lideri de isim koymuş
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında